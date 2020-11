GP Portogallo, la conferenza dei piloti LIVE

In corso la conferenza stampa del GP Portogallo, ultimo appuntamento della stagione 2020. Prima apparizione ufficiale per Mir da nuovo campione del mondo della MotoGP. Ancora da assegnare due titoli in questo weekend: Arbolino può vincere in Moto3, mentre in Moto2 sono in corsa Bastianini, Marini e Bezzecchi (Enea è il favorito). Gli orari delle gare: Moto3 alle 12, Moto2 alle 13.20, MotoGP alle 15. L'intero weekend LIVE su Sky Sport MotoGP

