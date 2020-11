Quella di Portimao sarà l'ultima gara di Rossi con la Yamaha ufficiale, prima del passaggio nel 2021 nel team satellite Petronas: "È la fine di un lunghissimo viaggio insieme. La nostra storia è stata divisa in due parti, come in un film, primo tempo e secondo tempo - spiega Valentino a Sky -. Il primo tempo è stato indimenticabile, abbiamo quasi sempre vinto". Sarà l'ultimo GP per Dovizioso, che si fermerà per un anno sabbatico: "Spero di rivederlo in MotoGP", aggiunge Rossi GP PORTOGALLO, LA CONFERENZA PILOTI

Il GP del Portogallo è un momento storico per la carriera di Rossi: rappresenta l’ultima gara di Valentino nel team ufficiale Yamaha. Dal 2021, il nove volte campione del mondo correrà con il team satellite Petronas, in coppia con Franco Morbidelli. Si chiude così una lunga storia d’amore, fatta di alti e bassi, come racconta lo stesso Rossi ai microfoni di Sky Sport: "Questa di Portimao sarà la mia ultima gara con il team ufficiale. È la fine di un lunghissimo viaggio insieme. La nostra storia è stata divisa in due parti, la prima parte e la seconda parte: come in un film, primo tempo e secondo tempo. Il primo tempo è stato indimenticabile, sportivamente parlando abbiamo quasi sempre vinto. La Yamaha mi ha dato la possibilità di tornare nel team ufficiale dopo due anni deludenti con la Ducati, quando già ero abbastanza grande. Per questo sarò per sempre grato alla Yamaha: era un momento della mia carriera molto difficile, ero piuttosto disperato, senza quella possibilità forse avrei anche smesso. Penso di essere un pilota molto importante per la Yamaha, perché li ho riportati alla vittoria del campionato nel 2004 dopo più di 20 anni. Penso di aver dimostrato insieme che la Yamaha poteva essere una moto vincente, una moto al top, stavano soffrendo da tanti anni. Penso di essere il pilota che ha vinto di più con la Yamaha, quindi la nostra storia sarà per sempre unita”.