Enea Bastianini e Luca Marini si giocano a Portimao il Mondiale di Moto2, con il primo sicuro del trionfo in caso di arrivo nei primi quattro posti: "Penso che stanotte dormirò, voglio concentrarmi sulla gara. So che mi gioco qualcosa di importante". Marini: "Restiamo sereni, poi facciamo i conti alla fine del Gran Premio". Attenzione agli orari delle gare: Moto3 alle 12, Moto2 alle 13.20 e MotoGP alle 15. Il weekend del Portogallo in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

La notte prima degli esami. Enea Bastianini e Luca Marini si giocano domenica il titolo Mondiale di Moto2. Sono situazioni diverse quelle che vivono i due italiani. Enea infatti è al comando del Campionato con 194 punti, seguito da Sam Lowes (180), Luca Marini (176) e Marco Bezzecchi (171). Bastianini (4° in griglia) è sicuro del titolo in caso di arrivo nei primi quattro posti a prescindere dal risultato dei suoi avversari, mentre per Marini (2°) serve una vittoria per poi guardare in casa altrui. Lowes scatterà 5°, Bezzecchi 12°.

Bastianini: "Mi gioco qualcosa di importante" le combinazioni Bastianini e Arenas campioni in Portogallo se... "Conoscendomi penso che dormirò abbastanza - ha detto Enea a Sky Sport -. Vi dirò domenica... Sarà una notte diversa, mi gioco qualcosa di importante. Ovviamente mi voglio concentrare sulla gara. Luca ha un gran ritmo, forse lui farà la differenza. Vedremo. Penso che Lowes sia al 99,9%, io potrei fare più strategia piuttosto che attaccare. Non posso certo stare tranquillo".