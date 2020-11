"Questa mattina avevamo perso un po' di feeling con la moto"

"Questa mattina abbiamo perso un po' il feeling, non mi trovavo a mio agio con la moto perché abbiamo provato un assetto della moto un po' estremo che venerdì andava bene ma che oggi non funzionava - ha detto Morbidelli a Sky Sport -. Abbiamo cercato di lavorare per migliorare, mi sentivo abbastanza bene e sono riuscito a passare al limite. In Q2 sono partito con la media perché non avevo altre gomme, ma già avevo fatto lo stesso tempo con la soft: poi sono venuti due buoni giri. La cosa che mi riesce meglio è quella di pensare poco alle strategie e cercare solo di guidare al massimo"