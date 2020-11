Morbidelli: "Grosjean? Ho avuto molta paura"

Franco, come arrivi a questo Rally di Monza?

Per me sarà difficilissimo, non ho mai fatto un rally! Ci saranno delle condizioni che non ho mai provato, nemmeno alla play station. Sono curioso di vedere come sarà, mi sento un po’ buttato nella fossa dei leoni…un po’ come quando sono arrivato in Moto2 dal Campionato Europeo, mi piace. Non ho particolari preoccupazioni, la mia unica preoccupazione è apprendere quante più cose possibili nel minor tempo possibile. Voglio sfruttare al massimo questa opportunità, voglio godermela per vedere se mi piace questo sport

Volevo sapere una tua opinione sull’incidente a Grosjean in F1 considerando che anche tu sei stato protagonista di un bruttissimo incidente quest’anno in Austria

Ho visto l’incidente, ho avuto tanta paura. È stato un incidente incredibile, non se ne vedeva uno così grande in F1 da tanto tempo ed è stato cruento con fuoco, ma è stato bello rivedere Grosjean uscirne fuori indenne o comunque con pochi infortuni. Quest’anno sia in F1 sia in MotoGp ci sono stati grossi incidenti, fortunatamente senza grandi conseguenze, ne siamo usciti vivi e illesi



Se ti proponessero un test in F1, lo faresti?

Certo, se il mio team un giorno mi volesse far provare una Formula 1, non direi di no assolutamente. Mi piace sperimentare cose diverse, mi piacciono le quattro ruote, sono un kartista. Sono molto appassionato e stando con Valentino, ho preso questa passione di andare con tutti i mezzi possibili. Se mi si presenterà l’occasione davanti, accetterei di buon grado