L'osso fratturato nella gara che ha aperto la stagione non è mai guarito del tutto: sono giorni cruciali per Marc Marquez, che sta decidendo se sottoporsi al terzo intervento alla spalla destra MOTOGP 2020, IL FILM DELLA STAGIONE

Giorni decisivi per il futuro di Marc Marquez. Il pilota spagnolo, insieme alla famiglia e ai suoi più stretti collaboratori, sta decidendo se sottoporsi al terzo intervento chirurgico per sistemare la frattura all’omero destro. Marquez in questi ultimi mesi si è continuamente sottoposto a una terapia conservativa fatta di allenamenti e sedute fisioterapiche, ma l'osso fratturato a luglio nella prima gara della stagione non si è mai completamente rinsaldato.

La rottura della prima placca Nel primo intervento il Dottor Xavier Mir ha optato per l'inserimento di una placca con 12 viti e solo tre giorni dopo Marquez ha avuto il via libera per tornare in pista. Questo sforzo insieme ad altri stress hanno causato la rottura della prima placca costringendo il pilota della Honda a un secondo intervento con l'inserimento di un'altra placca più piccola ma pur sempre invasiva.