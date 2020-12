In un video pubblicato sul proprio account Instagram, tutto il team Ducati (da Tardozzi a Dall’Igna, passando per Ciabatti) saluta e ringrazia i due piloti ufficiali per il lavoro fatto insieme nel 2020: Danilo Petrucci passerà alla KTM Tech3 nel 2021, mentre Andrea Dovizioso ha deciso di chiudere il suo lungo rapporto con la scuderia di Borgo Panigale per prendere un anno sabbatico (in attesa di un progetto convincente)

HONDA, IPOTESI TERZA MOTO PER DOVIZIOSO NEL 2021