Rossi: 2020 da dimenticare, ora una nuova sfida

414 gare mondiali disputate, 213 podi, 115 vittorie, 9 titoli, la capacità di aver cambiato per sempre lo stile, l'anima del motociclismo da corsa rendendolo più divertente, colorato, vario, fantasioso sia in pista che fuori con le sue scenette, i suoi caschi, le sue battute, le sue interviste sempre ironiche e divertenti, la sua capacità di ingrandire i propri avversari con la propria di grandezza. 25 anni consecutivi in sella in 4 categorie con successi in ognuna. Un mito ancora forte, il più forte nel mondo intero, nelle tribune e nei tifosi per la maggior parte gialli. Una scuola che si chiama VR46 Academy per crescere e formare i giovani talenti e restare lui stesso giovane, allenato, competitivo, motivato, appassionato, per continuare a divertirsi, per non smettere mai, per impedire che il suo amore per le moto, le gare scemi, diminuisca, cambi.

Detto così sembra un misto tra un pezzo su un pilota che ha smesso e uno che ha trovato la fonte dell'eterna giovinezza. Per fortuna Valentino Rossi appartiene ancora alla seconda categoria, quella degli eterni, dei neverending. Ciò nonostante questa stagione sia stata per lui terribile, nettamente la peggiore di sempre: un solo podio a Jerez 2 e una prima parte di campionato dignitosa, poi Misano e le 3 cadute consecutive, la positività al Covid, le due gare di assenza e un fine stagione a raccogliere le briciole.