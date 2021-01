I team che hanno scelto di puntare sui giovani

approfondimento

Rossi-Petronas, possibile presentazione il 18 febbraio

Sono state soprattutto le squadre satellite a scommettere sui piloti della Moto2. Eclatante il caso di Fabio Quartararo, 21 anni anche per lui, che è stato scelto dalla Petronas nel 2019 e nel giro di due anni si è riuscito a guadagnare una sella nel team ufficiale Yamaha. Chi ha fatto ancora meglio di lui è Joan Mir, che a soli 23 anni, al secondo anno in MotoGP, è riuscito a conquistare il titolo mondiale. Una vera e propria scommessa di Davide Brivio, team principal della Suzuki, che ha puntato sui di lui e su Alex Rins che a 25 anni è già un veterano della categoria. Anche la Ducati ha deciso di cambiare strategia, scegliendo per il team ufficiale Jack Miller, 25 anni e soprattutto Pecco Bagnaia, 23. In generale, l’età media dei piloti della griglia è di soli 25 anni, considerando che ad alzare il valore è Rossi con i suoi 41 anni, che fra poco più di un mese diventeranno 42. Valentino ha praticamente il doppio degli anni di Lecuona e Quartararo. In questo elenco non poteva mancare Marc Marquez, che a soli 27 anni ha già conquistato vari record e otto titoli mondiali. L’auspicio è che torni in moto il prima possibile dopo la terza operazione all’omero del braccio destro, per lui che è ancora giovane tra i tanti giovani della MotoGP.