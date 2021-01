Pol Espargaró è uno dei veterani del Motomondiale: il suo esordio risale al 2006 nella classe 125. Negli ultimi anni è stato il "capitano" della KTM, progetto sposato nel 2017 e portato ad alti livelli insieme al lavoro di un collaudatore eccellente come Dani Pedrosa: nell’ultimo Mondiale, la casa austriaca ha anche ottenuto il primo successo con Binder in Repubblica Ceca, oltre a due vittorie con Oliveira con il team satellite Tech3 (in Stiria e in Portogallo). L’esperienza di Pol Espargaró ha portato la Honda a scommettere su di lui per il 2021: sarà il pilota che affiancherà Marc Marquez nel team ufficiale nel prossimo Mondiale. Una grande occasione per Pol, che a 29 anni sogna di poter vincere il suo primo titolo in MotoGP, come ha spiegato in un’intervista alla HRC: "Provo una sensazione incredibile a vestire questi colori, con cui hanno corso i migliori piloti che hanno vinto titoli. Sono colori sinonimo di gloria, senti di avere il destino nelle tue mani. Vedere il mio numero con questi colori è speciale. L’obiettivo principale non può essere altro che salire sul podio, vincere gare o addirittura conquistare il titolo mondiale. Dobbiamo migliorare i risultati dell’anno scorso. Personalmente ho avuto una buona stagione, ma poteva andare meglio, farò di tutto per riuscirci. Mi rendo conto che il primo anno in Honda non sarà facile, ma non sono venuto in questo team per arrivare sesto. Sono arrivato alla Honda per raggiungere l’obiettivo che ho sempre sognato nella mia carriera, ovvero vincere un giorno il titolo in MotoGP. Un obiettivo raggiungibile in Honda".