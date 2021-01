Il pilota spagnolo in diretta a Sky Sport24: "Brivio era un punto di riferimento, la situazione per il team è difficile, ma sono sicuro che ci siano le persone giuste per poter svolgere un buon lavoro". Con lui in collegamento anche Sirena, alla guida di Luna Rossa: "Sarebbe bello far provare a un pilota il flight control, abbiamo pensato a Dovizioso". Riguardo la vela, Mir aggiunge: "Mi piace molto, pensando a Luna Rossa credo sia la MotoGP del mare"

Intervista speciale per Joan Mir, che interviene in diretta a Sky per parlare di MotoGP, ma non solo. Impossibile non commentare la partenza di Davide Brivio, che ha deciso di lasciare la Suzuki per intraprendere una nuova avventura in F1 con Alpine: "È una situazione molto difficile per il team - ammette il campione del mondo spagnolo - perché Davide era una punto di riferimento per la squadra. Ma io sono molto tranquillo, ho tanta fiducia, sono sicuro che riusciremo a fare un buon lavoro, abbiamo le persone in grado di farlo".