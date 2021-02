In corso l'unveiling della Desmosedici di Bagnaia e Miller con le nuove livree 2021. È possibile seguire la presentazione della Ducati in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport 24, oltre che in live streaming su skysport.it e sull'app di Sky Sport. Inoltre dalle 16.30 appuntamento su Sky Sport MotoGP con lo speciale "Ducati, una nuova era", con un'intervista esclusiva a Gigi Dall’Igna. Il Mondiale MotoGP scatta il 28 marzo in Qatar: tutta la stagione sarà in diretta su Sky

In corso la presentazione della Ducati. Claudio Domenicali, amministratore delegato dell’azienda di Borgo Panigale, sta per svelare la nuova livrea 2021 della Desmosedici. L’evento, a causa delle restrizioni legate alla pandemia, si svolge senza la presenza del pubblico, che tradizionalmente accompagna con passione ogni anno l’unveiling della Rossa. Per via del "congelamento" stabilito dalla federazione per il Mondiale 2021 (allo scopo di contenere i costi di produttori e team in seguito all'emergenza coronavirus), la moto mostrata ha dei componenti uguali al 2020. Sono comunque consentite modifiche dal punto di vista aerodinamico. La Ducati tuttavia, avendo conquistato il titolo mondiale costruttori nell'ultima stagione, può guardare con ottimismo al prossimo campionato, che scatta il 28 marzo in Qatar: tutta la stagione del Motomondiale sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)