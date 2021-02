Il pilota australiano, durante la presentazione della livrea 2021, descrive l'entusiasmo di correre con la Ducati ufficiale: "Sono davvero emozionato. Lo sono sempre in questo periodo dell'anno, ma quest'anno più che mai. Essere arrivati qui è un grande traguardo, un sogno raggiunto, ma sento di avere ancora molto da dare. Bagnaia? Quando lo vedevo correre da piccolo, immaginavo che sarebbe diventato qualcuno: oggi siamo ancora compagni di squadra" DUCATI, LE FOTO DELLA NUOVA LIVREA 2021 Condividi:

Vedere un pilota australiano tornare a guidare una Ducati ufficiale accende i sogni di tanti tifosi della Rossa. Miller ne è consapevole, eppure il suo carattere allegro e sereno gli permette di continuare tranquillamente nel suo lavoro, senza sentire particolare pressione. Jack sa bene che il suo connazionale Casey Stoner è l’unico pilota ad aver vinto un Mondiale in sella a una Desmodedici nel 2007, ma lui non vuole essere da meno: adesso è arrivata la sua grande occasione, con la promozione dal team satellite Pramac al team ufficiale Ducati per il Mondiale 2021: "Essere arrivati qui è un grande traguardo, un grande sogno raggiunto, ma sento di avere ancora molto da dare", spiega Miller, durante la presentazione delle livree 2021 della Ducati.

"Il talento è solo un pezzo del puzzle" Miller arriva dall’Australia, un Paese geograficamente molto lontano dall’Italia. Il trasferimento di Jack in Italia, soprattutto all’inizio, non è stato semplice, come racconta lui stesso durante la presentazione delle livree 2021 della Ducati: "Mi sono trasferito con tutta la mia famiglia. Il primo anno mia sorella ha avuto nostalgia di casa dopo pochi mesi. Voleva tornare a scuola, così è tornata a casa e ha vissuto con i miei nonni, mentre io sono rimasto in Italia con i miei genitori. Successivamente anche mio padre è dovuto tornare in Australia. Lo ricordo come un momento difficile, perché ero lontano da tutto ciò a cui ero sempre stato abituato. Non conoscevo niente e nessuno, tutto era diverso. Avere un grande talento è una cosa, ma quello che fai con quel talento è un'altra cosa. Ci sono stati grandi talenti in passato che non sono stati in grado di realizzare il loro potenziale al massimo. Il talento è solo un pezzo del puzzle e credo di essere abbastanza fortunato ad averlo, ma devi avere la giusta mentalità per essere in grado di sfruttarlo e trarne il massimo"