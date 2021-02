2/14 Instagram @vr46ridersacademyofficial

GLI AUGURI DEL VR46. Quindi il saluto di Uccio e di tutto il VR46, che ha presentato proprio oggi team e piloti in vista del Motomondiale 2021 (si comincia in Qatar il 28 marzo): per lo Sky Racing Team il debutto in MotoGP di Luca Marini - fratello di Valentino - su Avintia e la nuova coppia Bezzecchi-Vietti in Moto2 su Kalex.

Sky Racing Team VR46, è l’anno della svolta