Pramac 2021, come seguire la presentazione su Sky

Il team Ducati Pramac ha fissato l'appuntamento in vista della nuova stagione: il 25 febbraio saranno svelate le moto con cui Zarco e Martin affronteranno il Mondiale di MotoGP 2021. L'evento sarà in diretta alle 16 su Sky Sport MotoGP (canale 208), in live streaming su Skysport.it

Ancora una Ducati in primo piano in MotoGP: dopo quella del team Esponsorama di Enea Bastianini e Luca Marini e dopo la Rossa del team ufficiale di Pecco Bagnaia e Jack Miller, è il turno della Ducati Pramac. Giovedì 25 febbraio l'unveiling della nuova livrea sarà in diretta dalle 16 su Sky Sport MotoGP (canale 208), in live streaming sul sito skysport.it. La Pramac nel Mondiale al via il 28 marzo in Qatar si affiderà a una coppia inedita: nella nuova stagione saranno un veterano e un rookie a rappresentare la squadra, ossia Johann Zarco e Jorge Martin.