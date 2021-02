"Ducati è un marchio diverso da tutti gli altri, si sente di più la passione ": debuttare in MotoGP con Pramac Racing nel 2021 è un'emozione speciale per Jorge Martín. Nel giorno della presentazione della squadra il pilota spagnolo spiega: "Sono molto emozionato e felice, questo è il mio sogno che si avvera . Ho lavorato duramente per raggiungere questo traguardo, non potrei essere più felice di iniziare questa avventura".

"Ho tanta voglia di provare la moto, ormai manca poco"

FOTO-VIDEO

Pramac Racing: Zarco e Martín aprono una nuova era

Il primo appuntamento in pista per Jorge sarà il 5 marzo nello "shakedown" con gli altri debuttanti della MotoGP, i collaudatori e Aprilia (l'unica Casa con concessioni), la gara che aprirà la stagione invece scatterà il 28 marzo: "Nei test in Qatar lavoreremo sodo fin dal primo giorno, per cercare di essere competitivi il prima possibile. Spero di sfruttare questa grande opportunità con Pramac Racing al massimo. Ho tanta voglia di provare la moto, ormai manca poco. L'obiettivo a fine stagione è il titolo di rookie 2021, anche se in realtà per ora non ci penso molto, penso a fare bene nel corso dell'anno, abbiamo le potenzialità per riuscirci".