Fausto Gresini, il funerale domani in forma privata a Imola

Verrà dato a Imola, in forma privata, l'ultimo saluto a Fausto Gresini: a causa delle misure in vigore legate all'emergenza coronavirus non sarà possibile "la cerimonia con cui tutti avremmo voluto congedarci dal nostro amato Fausto", scrive il team Gresini in un comunicato. D'accordo con la famiglia, la squadra ha deciso di trasmettere la cerimonia in diretta streaming, per permettere a tutti di partecipare. Sarà possibile seguirla sulla pagina Facebook/GresiniRacing e su skysport.it a partire dalle 10.