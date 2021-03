Rossi, in Petronas l'ambiente giusto per ripartire

Nuova sfida per Rossi, che nel 2021 affronterà la sua 16^ stagione con una Yamaha. Lo farà con il team Petronas, al suo posto in quello ufficiale ci sarà Quartararo. "Voglio una stagione da protagonista, voglio lottare per vincere", ha dichiarato ieri Valentino. Le premesse per togliersi soddisfazioni in coppia con Morbidelli ci sono, in particolare l'ambiente (più giovane, con forti motivazioni) sembra essere quello giusto per lui

