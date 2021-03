Stesso team per Morbidelli, rispetto al 2019 e al 2020, prosegue con Petronas: "Conosco bene la forza e le sfide che questa squadra è pronta ad affrontare. Il valore delle persone di questa squadra è la cosa che mi piace di più, evidenzia il vice campione del mondo nel giorno della presentazione della nuova livrea della YZR-M1. Nel 2021 farà coppia con Rossi: "Un grande amico, speriamo sia una buona stagione per entrambi" I DETTAGLI DELLA YZR-M1: VIDEO - FOTO Condividi:

Nel 2020 un titolo sfiorato, con il secondo posto a fine stagione nella classifica piloti a 13 punti dal campione del mondo Joan Mir. Nel 2021 un nuovo compagno di squadra, Valentino Rossi, che tanto ha creduto in lui facendolo crescere nella VR46 Riders Academy: Franco Morbidelli è pronto per cominciare la nuova stagione puntando sempre più in alto. Da dove ripartire? Dalle persone, prima di tutto, che rendono tanto speciale il Petronas Yamaha Sepang Racing Team.

Team principal Razali carica Petronas: "Vogliamo il titolo" Nel giorno della presentazione, Franco Morbidelli sottolinea così tutto questo: "Mi piacciono tante cose del team a cui appartengo. Riconosco in tutti una grande professionalità, il livello è davvero molto alto, mi piace lavorare con questi ingegneri, meccanici, prima di tutto proprio per la loro ‘anima’, al di là del lato puramente tecnico, delle loro competenze".

Rossi VIDEO Rossi: "Il mio obiettivo è lottare per vincere" Primo anno della nuova coppia Morbidelli-Rossi: "Spero di riuscire a ottenere entrambi grandi risultati, che sia per entrambi una buona stagione. Lui è un mio grande amico, ora sarà anche il mio compagno di squadra. Impareremo l'uno dall'altro". "Ho davvero tanta voglia di scendere in pista con la mia M1. Le incognite sono ancora tante, ma quello che conta è ripartire con Petronas. Conosco bene la forza e le sfide che questa squadra è pronta ad affrontare, voglio migliorare sia come pilota sia come persona. Sarà difficile, ma voglio riuscirci", aggiunge Morbidelli.