Il Team principal Petronas, Razali, nel giorno della presentazione della nuova livrea della YZR-M1 carica il team: "Con Yamaha obiettivo comune: vincere il titolo". Nuova coppia in griglia: al fianco di Morbidelli c'è Rossi. Il Team manager Zeelenberg: "Abbiamo lavorato duramente per migliorare la performance della moto, non vediamo l'ora di portarla in pista"

Due titoli come migliore squadra indipendente, quello di miglior pilota indipendente, 6 vittorie, 15 podi e 12 pole position: sono questi i numeri da cui riparte il Petronas Yamaha Sepang Racing Team , che ha fatto il suo esordio nel 2019 con la coppia Morbidelli-Quartararo. Nel 2021 il Diablo correrà con il team ufficiale, in griglia dal primo GP in programma il 28 marzo in Qatar ci sarà Valentino Rossi.

È stata presentata la livrea della YZR-M1 2021, il Team principal Razali ha caricato così la squadra: "Yamaha è stata di grande supporto dal primo giorno, crede fortemente in noi. Nel 2020 abbiamo sfiorato il titolo, nel 2021 abbiamo un obiettivo comune: vogliamo fare ancora meglio, vogliamo arrivare primi". Il benvenuto a Rossi: "Una leggenda vivente". L'anno scorso Morbidelli ha chiuso al 2° posto nella classifica piloti a 13 punti dal campione del mondo Joan Mir, 2° posto per Petronas anche nella classifica costruttori.

Il Team manager: "Conosciamo bene la M1, siamo pronti"

VIDEO

Morbidelli: "Team speciale, pronti per ripartire"

Alle parole di Razali nel corso della presentazione si sono aggiunte quelle del Team manager Zeelenberg: "Yamaha ogni anno cerca di migliorare la performance della moto, lavorando duramente in inverno. Non vediamo l'ora di portarla in pista per mostrarla ai tifosi, siamo pronti per iniziare la stagione con questa bellissima moto".