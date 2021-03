Lo spagnolo è pronto a vivere il suo quinto anno con l'Aprilia, scuderia con cui ha stretto un rapporto speciale, come spiega nel giorno della presentazione della nuova livrea 2021: "Questo team è la mia seconda famiglia, non vedo l'ora di tornare a lavorare con loro. Sono sempre emozionato all'inizio di una nuova stagione, il primo contatto con la nuova RS-GP è stato positivo. La strada è ancora lunga, ci aspetta un campionato impegnativo"

L'Aprilia cambia livrea, ma il capitano della squadra resta Aleix Espargaró. Lo spagnolo, al suo quinto anno con la casa di Noale, vuole portare la scuderia italiana per la prima volta sul podio in MotoGP. Nell’ultima stagione ha chiuso al 17° posto in classifica con 42 punti, anche se va detto che il rendimento di Aleix è stato decisamente in crescita nell’ultima parte del 2020. Non a caso i suoi due migliori piazzamenti sono arrivati nelle ultime due gare dello scorso Mondiale, ovvero un 9° posto a Valencia e un 8° posto nell’ultimo GP dell’anno a Portimao.