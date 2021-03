La MotoGP è scesa in pista in Qatar con lo shakedown, primo assaggio della classe regina per i 'rookie' Luca Marini ed Enea Bastianini. Qualche novità tecnica sulla Ducati, la messa in moto della nuova Aprilia e lo sguardo incuriosito dei vari Miller, Bagnaia, Zarco e Vinales, già a Losail in attesa del debutto nel primo giorno di test di sabato. Ecco il resoconto della giornata

TEST LOSAIL: CRONACA E RISULTATI LIVE