Oltre a quelle di rookies e collaudatori, tra le moto in pista nello shakedown di Losail anche l'Aprilia di Aleix Espargarò e Lorenzo Savadori, grazie alle concessioni di cui gode la squadra di Noale in base al regolamento. Vediamo i dettagli della RS-GP 2021 al debutto in Qatar

TEST LOSAIL LIVE - VIDEO. APRILIA, TRIBUTO PER GRESINI