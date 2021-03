Prima giornata in pista a Losail per i big della MotoGP, che non scendevano in pista dalla gara di Portimao 2020. Morbidelli chiude 7° con il tempo di 1'55.174: "Mi mancava la mia M1. Nel finale dei test ho sentito di nuovo le belle sensazioni che avevo l'anno scorso, è stato bello. Abbiamo cominciato già a capire la nuova vecchia moto, sono molto contento"

