Alle 23.30 su Sky Sport MotoGP (canale 208) dopo "Paddock Live Show - Speciale Test" questa sera andrà in onda 'Vite da corsa', dove i piloti raccontano la loro carriera e la loro vita riguardando le immagini della loro storia come in un film. Protagonista della prima puntata Franco Morbidelli, che in questo estratto racconta il suo primo duello in pista con Rossi

Un bambino che sogna di diventare il pilota, il pilota che guarda il bambino con tenerezza perché conosce i sacrifici, le difficoltà, gli ostacoli che dovrà affrontare per arrivare in alto. Ma anche le gioie, le soddisfazioni, le vittorie. In 'Vite da Corsa' i piloti ripercorrono la loro storia, partendo dalle prime emozioni su una minimoto, per raccontare attraverso le immagini, come in un film, le tappe fondamentali della loro carriera: svelandone i retroscena, spiegando le emozioni e i pensieri nascosti dietro al casco e mostrando la loro vita anche fuori dalla pista. Questa sera alle 23.30 su Sky Sport MotoGP (canale 208) dopo 'Paddock Live Show - Speciale Test' andrà in onda la prima puntata, protagonista Franco Morbidelli. Seconda parte in onda domenica alle 23.30.