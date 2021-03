Aperta dal venerdì riservato a rookies e collaudatori, la prima settimana di test della MotoGP prosegue con i piloti titolari: sul circuito dove il 28 marzo scatterà la prima gara, ecco i protagonisti del Mondiale 2021 (manca Marc Marquez, impegnato nel recupero dall'infortunio). Tanti debutti: Bagnaia e Miller con la Ducati ufficiale, Rossi in Petronas, Petrucci in Tech3, tanto per cominciare. Dai cambi di squadra ai cambi di look: spunta anche qualcuno in versione Eminem...

