Esordio in Petronas per Rossi, nei test di Losail: "Sono contento: mi piace la moto, il casco e come sto io sulla moto. È l'inizio di una nuova avventura, ero molto gasato prima di scendere in pista". 14° tempo: "Risultato non fantastico, ma la giornata è stata abbastanza positiva, abbiamo lavorato bene". Novità? "C'è meno gente intorno alla moto, meno ingegneri giapponesi, meno domande sullo sviluppo, l'atmosfera è più rilassata, si sta bene"

