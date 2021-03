Il doppio record con Miller e Zarco e i progressi di Bagnaia: il team di Borgo Panigale decisamente soddisfatto al termine della quarta giornata di test di Losail. Miller: "Mi sembra di poter fare tutto ciò che voglio con la moto". Zarco: "Grande feeling", Bagnaia: "Provati due setting, passo molto competitivo con entrambi" TEST LOSAIL, I TEMPI DELLA 4^ GIORNATA Condividi:

Ducati protagonista nella quarta giornata di test sul tracciato di Losail. Miller nell'ultimo time attack in 1:53.183 migliora di 197 millesimi il record della pista di Marc Marquez, chiudendo in vetta alla classifica: "Stavo parlando con Pirro e mi ha chiesto 'Ti stai divertendo, eh?' Gli ho risposto che non mi sono mai divertito così tanto in MotoGP in tutta la mia vita. Ho un feeling fantastico e mi sembra di poter fare tutto quello che voglio con la moto in pista. Anche nel box l'atmosfera è ottima, tutto sta migliorando di giorno in giorno". Entrando nel dettaglio del lavoro svolto con il team, Jack aggiunge: "Stiamo cercando di guadagnare soprattutto un po' di grip al posteriore nel terzo settore, dove fatichiamo ancora". Novità tecniche in pista, Miller conferma le ottime sensazioni riscontrate già settimana scorsa: "Anche oggi ho girato principalmente con la nuova carena, con la quale mi trovo davvero bene".

Zarco: "Grande feeling" Ma c'è anche un altro record, quello di Johann Zarco, che sul rettilineo raggiunge i 352,9 km/h. Il francese del Team Pramac, 4°, spiega: "Ho fatto passi avanti importanti nel feeling con la Ducati, ho gestito molto bene la moto come forse non ero mai riuscito a fare, non mi aspettavo di avere questo controllo già nei primi test".