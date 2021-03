Dopo aver sfiorato il record di Marc Marquez settimana scorsa, Fabio Quartararo lo supera nella quarta giornata di test con il tempoi di 1:53.263: "Non mi aspettavo di essere così veloce, quando ho visto il tempo mi sono sorpreso", ammette il pilota della Yamaha. Ma nel finale del turno arriva la beffa, con Miller che con il crono di 1:53.183 gli strappa il primo posto della classifica: "Quando mi ha superato ho visto che stava ridendo sotto il casco...Resto contento non tanto del passo gara ma di come andavo sul giro veloce, da questo punto di vista siamo a posto". Il nuovo telaio Yamaha. "Contento di averlo provato, anche se non sono ancora al 100%: manca ancora tanto per sentirmi come nel 2019, a cominciare dal feeling con la moto in frenata. Ma stiamo andando nella direzione giusta". Le prime impressioni sulla nuova carena: "Non ho sentito vantaggi in velocità, sensazione strana".