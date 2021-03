Ultime novità in pista nel quinto giorno di test a Losail. Il collaudatore Dani Pedrosa ha provato una KTM con un nuovo forcellone e un codone con lo scarico integrato. La Yamaha ha proseguito le prove con il nuovo parafango "aerodinamico". Stefan Bradl ha utilizzato una carena "monstre" sulla Honda. Venerdì 12 marzo giornata conclusiva con i test in Qatar, prima dell'inizio della stagione in programma il 28 marzo sempre a Losail

LOSAIL, I RISULTATI DEL 5° GIORNO DI TEST