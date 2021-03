Qatar, attenti a quei quattro: bilancio dei test

Ci sono almeno quattro case e altrettanti piloti che possono puntare alla vittoria del primo GP della stagione, in programma a Losail il 28 marzo: analizziamo la situazione nei dettagli, in base a quanto visto sullo stesso circuito del Qatar nei test pre stagionali

Come al solito meno appariscente ma decisamente competitiva la Suzuki , con Joan Mir campione del mondo in carica e Alex Rins che hanno lavorato bene senza forzare eccessivamente sul giro singolo.

Tanti piloti, un solo obiettivo, la vittoria. I test in Qatar confermano il livello raggiunto dalla MotoGP sulla pista che aprirà il mondiale il 28 marzo. Ci sono almeno quattro case e altrettanti piloti che possono aspirare alla vittoria . La Ducati ha cambiato la line up, Jack Miller e Pecco Bagnaia hanno ripagato la fiducia della casa italiana con ottimi tempi sul giro e sul passo gara. La stessa cosa si può dire della Yamaha , che schiera Vinales e Quartararo e nel team satellite Petronas Morbidelli e Rossi . I primi tre sono stati molto convincenti, veloci in tutte le condizioni, mentre Rossi soprattutto negli ultimi due giorni è cresciuto tanto nelle prestazioni.

Marc Marquez, ok dei medici a tornare in moto

Honda

A proposito della casa giapponese, Marc Marquez, come tutti i piloti della MotoGP, potrebbe venire in Qatar per vaccinarsi dopo un accordo con il governo locale. La tentazione però è quella di rimanere e correre almeno una delle due gare di apertura sulla pista di Losail. Dipenderà da come andranno i primi test su una moto stradale, un allenamento concesso dai dottori a conferma che l’osso è guarito. Sarebbe la fine di un incubo per Marc e per il Motomondiale che aspetta un altro dei suoi campioni sulla griglia di Losail.