Bagnaia: "Siamo riusciti a migliorare tanto"

Al termine dell'ultimo giorno di test a Losail, Bagnaia è il secondo miglior italiano alle spalle di Morbidelli. Il pilota Ducati ha chiuso 5° nella classifica combinata, staccato di +0.261 dal leader Miller. "Ho fatto un bello step in avanti - ha detto Pecco -. Sono migliorato soprattutto nel campo in cui dovevo ancora crescere, ovvero entrare in pista e riuscire a spingere da subito. Anche il time attack è stato un buon giro, quindi il bilancio è positivo"

