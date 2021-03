A Losail, dove prende il via il Motomondiale 2021, impossibile non rivolgere un pensiero a Fauso Gresini. Lorenzo Savadori: "Ha fatto davvero tanto per me, io non l'ho ricambiato come avrei voluto, non ho avuto tempo. Mi manca, ce la metterò tutta anche in suo onore". Rossi: "Lo conoscevo da quando era pilota, è molto triste quello che è successo. Ha fatto rendere conto a tutti di che forza abbia il Covid, del fatto che possa colpire anche chi è in salute"

L'OMAGGIO A FAUSTO GRESINI - GP QATAR, GUIDA TV