Da Dromo Circuit Design, le immagini virtuali di come sarà il circuito ungherese che ospiterà il Motomondiale dal 2023. Intanto sta per partire la nuova stagione: il weekend in Qatar è in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

LA MOTOGP TORNA IN UNGHERIA DAL 2023 - LA STAGIONE DEI MOTORI SU SKY