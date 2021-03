Bagnaia: "La gomma scivolava, ma il passo è buono"

Grande esordio per Bagnaia. Nella prima giornata di prove libere del Mondiale 2021, Bagnaia chiude il venerdì di Losail in seconda posizione con 1:53.422. Il feeling con la Ducati e con il team ufficiale è già a buon punto, il lavoro fatto nei test in Qatar sta dando i suoi frutti. Soltanto l’altro ducatista, Jack Miller, è riuscito a fare meglio con 1:53.387. "Abbiamo provato a fare un po' di ritmo, nonostante la gomma dietro non fosse perfetta, scivolava un po' – spiega Bagnaia al termine delle prove libere –. Sono riuscito comunque a mantenere un bel passo, i time attack sono venuti abbastanza bene. Purtroppo nel secondo time attack c’era la bandiera gialla alla penultima curva, per via della caduta di Pol Espargaró, quindi ho dovuto rinunciare a quel giro mentre stavo migliorando".