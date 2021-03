Morbidelli: "Mi aspettavo di più, resto fiducioso"

Il pilota Petronas ha chiuso il venerdì di Libere a Losail in settima posizione (dopo essere stato il migliore nel primo turno di prove): "Ho provato la gomma media, ma non è andata molto bene, pensavo di avere più velocità. La cosa importante è essere riuscito a entrare nella top ten. Bisognerà studiare ogni minimo dettaglio per provare a partire un po' più avanti, sul passo siamo abbastanza fiduciosi"

Dopo aver chiuso in testa la prima sessione di prove con un buon 1:54.921, Franco Morbidelli ha terminato le Libere del venerdì di Losail in settima posizione con 1:53.676. Tuttavia il ritardo di quasi tre decimi dal leader Jack Miller (+0.289) non spaventa il pilota Petronas, che resta concentrato soltanto sul lavoro nel proprio box. "Ho provato la media, ma non è andata molto bene, pensavo di avere più velocità, è andata così – spiega Morbidelli dopo le prime due sessioni di prove –. Ho provato due time attack, mi aspettavo un pelo di più, ma va comunque bene perché sono riuscito a entrare nella top ten. Bisognerà studiare ogni minimo dettaglio per provare a partire un po' più avanti. Dalla simulazione di gara che abbiamo visto nel test di Miller, il suo inizio di gara è stato focoso, ma poi il suo passo è diventato abbordabile nella seconda metà di gara. Non sappiamo se domenica andrà veramente così, noi siamo comunque ottimisti. La concentrazione deve rimanere sulla performance pura, perché la cosa più importante in questo momento è riuscire a partire davanti. Poi per il passo siamo abbastanza fiduciosi".