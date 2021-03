L'ad Aprilia su Dovizioso, che ad aprile svolgerà con la Casa di Noale un test a Jerez: "Viviamo alla giornata. Guidare una MotoGP è positivo per lui, se vuole tenersi in forma pensando a un rientro nel 2022 (non so con chi) e per noi: è un pilota di grande sensibilità, velocità e talento, non potremmo avere miglior sviluppatore migliore. In un momento come questo in cui dobbiamo ancora crescere è fondamentale. Speriamo che a Jerez vada bene e che ci siano altri test"

