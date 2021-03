Le moto di Borgo Panigale nei test e nelle prove libere sono andate forte, ma per vittorie i giapponesi sono davanti. Iwata è anche la casa che ha girato di più nei test

La 73esima stagione del Motomondiale inizierà per la 14esima volta in Qatar, che dal successo di Stoner nel 2007 rappresenta l'apertura del campionato. Ducati a Losail ha occupato per ben 5 volte il gradino più alto del podio, ed è la seconda marca più vincente dopo Yamaha, che conta 8 successi.

La striscia di Borgo Panigale è ancora aperta e la squadra italiana punta a un tris di affermazioni consecutive dopo il doppio primo posto di Andrea Dovizioso nel 2018 e 2019. La tradizione dei nostri piloti è particolarmente felice, con altre 4 vittorie di Valentino. L'ultima per Rossi è arrivata nel 2015, con un podio tutto tricolore.

Negli ultimi test a Losail, Vinales ha messo insieme ben 252 giri in 4 giorni, Pol Espargaro' 248, Zarco 245, ma anche Quartararo e Morbidelli hanno coperto una quantità di chilometri pari a 11 Gran Premi. Le M1 hanno girato più di tutti, considerando anche i 3 tester portati a Losail: Yamaha e Suzuki d’altronde erano state le uniche case a non provare dopo la fine della scorsa stagione.