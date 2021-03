Aleix Espargaró: "Posso lottare per la pole"

Ottavo tempo al termine della prima giornata di prove a Losail per il pilota catalano dell'Aprilia, che conferma i buoni risultati ottenuti nei test: "Mi diverto a guidare questa moto, credo di poter lottare per la pole position". La gara del Qatar domenica in diretta alle 19 su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Nella seconda giornata di test a Losail, Aleix Espargaró era stato il più veloce con la sua Aprilia. Un risultato, quello, che dedicò al team manager Fausto Gresini, scomparso da un paio di settimane: "Questo inizio è per lui - le parole del pilota spagnolo - sono sicuro che sia orgoglioso di vedere che la moto va così forte". Ora, al termine della prima giornata di prove, sempre sul tracciato qatariota, conferma quanto di buono realizzato nei primi giorni di marzo staccando l'ottavo tempo (1:53.727, +0.340 da Jack Miller). "Siamo andati fortissimo - spiega - sia al mattino, con la temperatura molto alta in pista che nel pomeriggio. La moto mi piace moltissimo, siamo già nella top-10, ma sono fiducioso di poter lottare per la prima fila. Poche volte ho avuto l'opportunità di sognare la pole position, per questo, sabato, mi concentrerò al massimo".