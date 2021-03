Libere 3: 1° Morbidelli, Miller leader combinata

Non ci sono sconvolgimenti nella tabella dei tempi nella terza sessione di prove libere del GP del Qatar, in 1:53.387 è Miller a comandare la combinata. Restano fuori il campione del mondo uscente Mir e gli italiani Bastianini, Marini (autore di passi avanti nelle Libere 3), Petrucci e Savadori. La battaglia per la pole alle 18 live su Sky Sport MotoGP HD (canale 208) e Skysport.it

Come previsto non emergono grandi novità al termine del terzo turno di prove libere del GP del Qatar, che si sono svolte con temperature particolarmente alte (37.2° quella dell'aria, 49.6° quella dell'asfalto): confermati sostanzialmente i migliori della combinata del venerdì nelle tre classi. In MotoGP due Ducati guidano il gruppo dei piloti direttamente alla Q2, ossia quelle di Miller e Bagnaia. Completano la top ten Quartararo, Zarco, Rins, Vinales, Morbidelli, i fratelli Espargaró e Rossi. Resta fuori a sorpresa il campione del mondo uscente, Mir. Nel terzo turno di prove arrivano ottime notizie dal debuttante in MotoGP Marini, che chiude con il terzo tempo sotto l'1:55. Alle 18 appuntamento con le qualifiche, che potrete live su Sky Sport MotoGP HD (canale 208) e Sky Sport.it.

MotoGP, la classifica delle Libere 3: