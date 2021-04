Il Team manager Ducati sul primo GP della stagione: "Il bicchiere è mezzo vuoto. Non tanto per aver fatto 2° e 3°, il risultato c'è stato con due Ducati sul podio, ma ci aspettavamo qualcosa di diverso, a fine gara eravamo più in crisi degli altri, è evidente. Dobbiamo capire come dare la possibilità ai piloti di giocarsi la gara fino alla fine". Si riparte a Doha: la gara domenica LIVE su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, online su Skysport.it con il nostro live-blog

