"Il grip è completamente diverso tra FP1 e FP2 , sembra di girare su tracciati diversi - ha detto Miller a Sky Sport -. Nelle prime libere ci siamo concentrati sull'elettronica e sul nostro stile di guida, non toccando troppo il set up della moto. Nella seconda ci siamo potuti concentrare sul lavoro con la moto. Oggi la moto è andata veramente bene e ho ritrovato il feeling che avevo avuto ai test"

"Abbiamo ancora del margine per migliorare"

"Sono molto soddisfatto del feeling che ho avuto con la mia moto questa sera. Nel mio primo tentativo di time attack stavo davvero spingendo forte e purtroppo ho preso un brutto spavento! Fortunatamente sono riuscito a non cadere, a tornare in pista subito e a segnare un giro molto veloce. Credo che abbiamo ancora del margine per poter migliorare domani sera, e come sempre darò il massimo in qualifica!"