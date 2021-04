Franco Morbidelli ha raccontato a Sky Sport i problemi avuti durante le libere di Doha: "Abbiamo avuto due problemi uguali ma non gravi sui motori. Abbiamo deciso di sbloccarne uno per sicurezza. Nella seconda sessione mi sono sentito molto più a mio agio sulla moto". La gara LIVE domenica alle 19 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

Franco Morbidelli ha spiegato ai microfoni di Sky Sport il suo venerdì a Doha, in cui ha visto uscire fumo da due motori della sua Yamaha Petronas. Fortunatamente per il pilota italiano, che ha staccato il settimo tempo di giornata, i problemi non sono gravi da condizionare il weekend in Qatar.