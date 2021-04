Sullo stesso circuito di settimana scorsa, quello di Losail, i piloti italiani puntano in alto. Bagnaia non vuole accontentarsi del podio, i due Petronas Rossi e Morbidelli sono a caccia del riscatto, per Petrucci e Savadori l'imperativo è di resettare tutto, i rookies Bastianini-Marini cercano passi avanti importanti: facciamo il punto sui 7 italiani della MotoGP. La gara LIVE domenica alle 19 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, sul web aggiornamenti in tempo reale con il liveblog di skysport.it GUIDA TV Condividi:

Ripetere una gara sulla stessa pista è la migliore occasione per riscattarsi. Questo non vale per Maverick Vinales, la sua è stata una vittoria nitida e dovrà solo riconfermarsi, cosa non sempre scontata. Saranno soprattutto i piloti italiani a cercare prestazioni migliori. Pecco Bagnaia sembra avere le idee chiare, in gara 1 ha subito preso la testa della corsa, errori non ne ha fatti ma dovrà trovare gestire meglio il finale di gara se vuole rimanere davanti sulla linea del traguardo.

Petronas, cancellare il Qatar L'intervista Morbidelli: "Cambiato di tutto per ripartire" Rimanendo in casa Ducati, non si può chiedere di più ad Enea Bastianini, decimo in gara, anche se l'obiettivo è qualificarsi nei primi dodici. In casa Petronas, Rossi e Morbidelli sono tra i più determinati a riscattarsi. Morbidelli vittima di un problema tecnico non meglio precisato alla sospensione posteriore della sua moto, sostituirà tutti i componenti coinvolti. Rossi invece lavorerà su set up meccanico ed elettronico per ovviare al solito problema del decadimento della gomma posteriore.