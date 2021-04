Franco Morbidelli scatterà dalla decima posizione nel GP di Doha: "Impossibile fare previsioni per la gara, le condizioni cambiano di continuo. Se avremo lo stesso ritmo delle FP4, potremo lottare per delle buone posizioni"

"Feeling che cambia con la moto a ogni sessione"

"Il feeling è cambiato abbastanza tra un round e l'altro qui e anche da una sessione all'altra di prove, nonostante non abbiamo fatto molti cambiamenti sulla moto. Non abbiamo realmente capito cosa sia successo, ma proveremo a fare una buona gara. Nelle FP4 pensavamo di avere un passo decente: se sarà così anche domani, allora potremo lottare per delle buone posizioni. E' difficile prevedere cosa potrà accadere domenica, perché ogni sessione è diversa: in ogni caso daremo tutto come sempre".