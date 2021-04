Un sabato da dimenticare per Valentino Rossi, che chiude la qualifica al 21esimo posto con la Petronas Yamaha: "Con le morbide soffro e scivolo tanto, faccio molta fatica. Abbiamo provato a cambiare qualcosa per salvare un po' di più la gomma ma non è che sia migliorata la situazione". La gara di MotoGP domenica LIVE alle 19 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, sul web aggiornamenti in tempo reale con il liveblog di skysport.it

Una qualifica complicata. Valentino Rossi non nasconde l'amarezza e la preoccupazione dopo il sabato di Doha, chiuso al 21esimo posto con la Petronas Yamaha. "E' stato difficilissimo perché faccio molta fatica con il grip dietro. Abbiamo provato a fare un po' di cose, ma con le morbide soffro e scivolo tanto. Faccio molta fatica, abbiamo provato ma anche come passo sono in difficoltà perché con poco grip dietro dopo pochi giri e soffro col posteriore, sono troppo lento".



Rossi spiega anche quello che il team ha provato a fare per cambiare questa situazione: "Rispetto al primo GP abbiamo provato a modificare la moto come setting ed elettronica per cercare di salvare un po’ di più la gomma rispetto al Qatar ma… La settimana scorsa ero più veloce nel time attack e ora faccio più fatica. Ma come vita della gomma non è che sia migliorata la situazione. Sono un po' preoccupato".