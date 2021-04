Partito dalla terza posizione in griglia, Bagnaia su Ducati chiude 6°. Ai problemi in partenza si unisce un errore nel finale, decisivo per il mancato podio: "Pensavo di potercela fare, avevo un ottimo passo, mi dispiace molto. L'esperienza di oggi mi servirà per il futuro"

È il miglior italiano al traguardo, ma il sesto posto ottenuto nel GP di Doha a Francesco Bagnaia non basta: "Purtroppo la gara di oggi non è andata come speravo. In partenza ho avuto un problema allo start device, non sono riuscito a farlo funzionare, così ho subito perso posizioni, al primo giro mi sono ritrovato al decimo posto. Ho perso parecchio tempo per cercare di recuperare terreno e alla fine sono andato lungo, questo errore mi è costato molto caro. Mi dispiace perché il feeling con la mia Ducati era eccezionale, avevo il ritmo giusto per poter lottare per la vittoria, pensavo di potercela fare, giravo 6-7 decimi più veloce dei migliori. Ma proprio il grandissimo feeling che avevo con la moto, figlio del grandissimo lavoro svolto ai box, mi ha purtroppo anche portato a commettere un errore. L'esperienza di oggi mi servirà per il futuro".