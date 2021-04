Contatto Miller-Mir in pieno rettilineo nella gara di Doha: in uscita dalla curva 16 l'australiano della Ducati e lo spagnolo della Suzuki arrivano a toccarsi violentemente con la spalla. Il campione del mondo uscente non ha dubbi: "Tutto è cominciato con il mio tentativo di sorpassarlo alla 10. Ho fatto una manovra rischiosa senza però superare i limiti, era consentita, gli ho subito chiesto scusa ma l'ho fatto incazzare. Poi all'ultima curva sono andato largo, ho guardato e ho visto che Jack muoveva la testa come se mi avesse visto. Sono andato più largo possibile e lui mi è arrivato addosso: a quel punto ci siamo scontrati ancora. Non so cosa stesse pensando. Spero non si ripeta nulla del genere, è stata un'azione pericolosissima".