Martín, è nata una stella. GP Doha Live alle 19

Lo spagnolo è sempre stato considerato un predestinato, ora dovrà dimostrarlo anche in gara dopo una qualifica strepitosa. Il sabato di Doha è stata una festa Ducati, con 4 moto nelle prime 6 posizioni. La gara di MotoGP LIVE oggi alle 19 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Alla stessa ora anche la finale del Masters 1000 di Miami con Sinner: attraverso lo Split Screen i clienti Sky Q via satellite potranno seguire i due eventi in diretta in contemporanea sullo stesso schermo

È nata una stella, Jorge Martín alla seconda gara in MotoGP conquista la pole position. Una statistica che lo accomuna a Casey Stoner e Marc Marquez e il dato in sé già impressiona. Per stile di guida, carattere e fame, Martín è sempre stato considerato un predestinato, ora dovrà dimostrarlo anche in gara dopo una qualifica strepitosa. È una festa Ducati , con quattro moto nelle prime 6 posizioni e soprattutto del team satellite Pramac con il secondo tempo di Johann Zarco. Terzo tempo per Maverick Vinales che si conferma competitivo con una Yamaha che nel giro secco paga rispetto alle Ducati, ma la stessa cosa è successa una settimana fa quando il pilota spagnolo ha vinto. Seconda fila composta da Miller, Quartararo e Bagnaia tutti in lotta per la vittoria o almeno il podio. Ottimo Aleix Espargaro con l’Aprilia in settima posizione davanti ai due piloti Suzuki Alex Rins e Joan Mir. Decimo Franco Morbidelli che nonostante i tanti problemi tecnici sta guidando al meglio delle sue possibilità. 13^ Luca Marini che si è fermato a otto millesimi dalla Q2, male Valentino Rossi , 21^, autore della sua peggior qualifica da quando corre nel motomondiale. Troppo brutto per essere vero perché solo una settimana fa era quarto in griglia.

Domenica MotoGP e Tennis: doppio appuntamento su Sky

Pasqua di grande sport su Sky, con la finale del Masters 1000 di tennis di Miami e il Gran Premio di Doha di MotoGP: entrambi gli appuntamenti al via domenica alle 19. L'ultimo atto del torneo statunitense sarà in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, mentre la gara di MotoGP sarà in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Non volete perdervi nulla? Tranquilli, c'è una soluzione. Con lo Split Screen (disponibile al tasto verde del telecomando Sky) i clienti Sky Q via satellite possono seguire i due eventi in diretta in contemporanea sullo stesso schermo.