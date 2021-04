Johann Zarco e Jorge Martin sono due piloti molto diversi. Uno è francese , l’altro è spagnolo . Uno ha 30 anni , l’altro ne ha 23 . Uno è calmo e riflessivo , l’altro è grintoso ed esplosivo . In poche parole si completano e formano, forse, la coppia più assortita del Motomondiale . Oltre al talento, li accomuna il fatto di guidare per il team Pramac Ducati , che ormai da diverse stagioni alleva giovani piloti da consegnare alla squadra ufficiale della Rossa, come successo quest’anno con Pecco Bagnaia e Jack Miller .

Zarco e Martin, tra presente e futuro

La doppia gara in Qatar ci ha consegnato una classifica che vede Zarco davanti a tutti con due secondi posti e soprattutto una prestazione "monstre" di Martin in qualifica e in gara. Dietro a questo exploit c’è ovviamente la Ducati che, oltre a fornire le moto ufficiali al team, ha voluto fortemente questi due piloti. Zarco nel 2019 era reduce da una stagione disastrosa, tra un fallimento in KTM e delle gare con la Honda. Fu Gigi Dall’Igna a volerlo prima nel team satellite Avintia e poi in Pramac. Adesso è leader del Mondiale MotoGP. Martin è stato scelto perché è ritenuto, per talento, il pilota capace di battere Marc Marquez: forse non oggi, ma nell’idea della Ducati succederà nel prossimo futuro. Del resto per il presente, basta Zarco.